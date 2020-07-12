"بيغشش أخته وبيسترزق".. ضبط طالب لتسريبه امتحانات الثانوية عبر واتس آب

رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشر المسؤول عن مجموعة تحت مسمى "تسريب ثانوية عامة علمي" عبر تطبيق "واتس آب" أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء – التاريخ) في أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات أن المجموعة المُشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على ذات التطبيق باستخدام هاتف خاص بـ"طالبة" (مقيمة بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة) وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها "طالب" (مقيم بذات العنوان) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة تم استهداف وضبط المتهم المُشار إليه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، ومحادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن الاتفاق على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد لجان الامتحانات نظير الحصول على مبالغ مالية.

وباستكمال الفحص تبين إدارته لمجموعة أخرى تحت مسمى (ثانوية عامة بنات علمي + أدبي) على ذات التطبيق ونشره صور لأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتي ("الفيزياء – التاريخ")، وبمواجهته تعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاستفادة المادية.