بدء أعمال إصلاح فواصل كوبري أكتوبر "مطلع لطفي السيد"

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، مع تسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح فواصل كوبري أكتوبر"مطلع لطفى السيد".

يأتي ذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ابتداءً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد من كل أسبوع،وذلك خلال فترة الأعمال والتى تستمر حتى يوم 2/8/2020، ويكون العمل بنصف الاتجاه "بالتناوب".

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.