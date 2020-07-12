إحباط تهريب 3 ملايين قرص منشط و25 ألف جهاز قياس حرارة بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائب بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، استيراد أحد الأشخاص رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "بوليستر" داخل حاويتان، واحتوائهما بداخلهما على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمّ إعداد لجنة لفحص محتويات الرسالة وأسفرت أعمالها عن ضبط الآتي: "20 ألف شيشة إلكترونية بمشتملاتها، 5 آلاف جهاز قياس حرارة يدوي، 3 ملايين قرص منشط، 20 مليون عبوة مكملات غذائية، 20 ألف عبوة أدوية إنقاص وزن".

وتقدر القيمة والرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ 35 مليون جنيه.