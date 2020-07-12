وزير الإسكان يعلن تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه جارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات بتكلفة تقديرية 61 مليار جنيه، إضافة إلى 610 آلاف وحدة سكنية إسكان اجتماعي تمّ تنفيذ 414 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ 194 ألف بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه.

وأضاف الجزار، خلال كلمته أنه تم وجار تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه في الإسكان المتوسط "دار مصر – سكن مصر- جنة"، ويبلغ إجمالي السكن الاجتماعي والمتوسط 750 ألف وحدة سكنية بتكلفة 145 مليار جنيه.

وتابع أنَّه إذا تمّ إضافة 250 ألف وحدة للسكن البديل يكون الإجمالي ما تم وجارٍ تنفيذه مليون وحدة سكنية بتكلفة 200 مليار جنيه، إضافة أيضًا لـ250 ألف وحدة في الإسكان الاجتماعي، الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها.