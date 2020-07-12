ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة واستولوا على الكمامات من أحد الأشخاص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).. بسابقة قيامه بعرض عدد (145) علبة كمامات طبية للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكترونى مقابل مبلغ ( 25 ألف جنيه) وتواصلت معه إحدى السيدات من هاتف محمول "محدد" وأبدت رغبتها فى شراء الكمامات الطبية، وإتفقا على التقابل بمنطقة المعراج بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ بسيارة "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بالإستيلاء منه على الكمامات المشار إليها عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عاطل، عاملة كوافير حريمى، مدير مبيعات).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ملك الأول".. وبحوزتهم ( طبنجة صوت وعدد 5 طلقات ) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة"، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الكمامات الطبية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.