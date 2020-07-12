ضبط 1211 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1209) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن ثلاجه لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الجيزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 2,250 طن "كبدة مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته (6,328 طن "جبن أبيض- مكرونة –حلاوة طحينية") داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول العطارين (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول (2850 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها .

· ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول البساتين (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (40) صنف علاجى بإجمالى عدد (4530 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض) مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق – (100 قرص أدوية مخدرة) لعلاج الأمراض النفسية والعصبية .

· ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة الإسكندريةالقاهرة) لإستيلائه على مبلغ (181647 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

· تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (149) قضية بإجمالى مضبوطات (44447) عبوة سجائر.

ضبط (مسئول عن مصنع "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة المرج ) لإدارته المصنع وإستغلاله فى تصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (23,950 طن دقيق "فاخر ذرة"- 5,200 طن "بقسماط، آيس كريب") وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط (7 ماكينات تصنيع "طحن - مكسر - خياطه"- فرن).. بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع عصائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع وممارسة أعمال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع العصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الدخلية تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط (1200 عبوة من العصائر غير المطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى مُعد للبيع"- 650 كيلو جرام سكر "مجهولة المصدر"- 60 كيلو جرام مكسبات طعم "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات تجارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.