ضبط نحو 30 ألف يورو بحوزة راكبة حاولت تهريبها إلى خارج البلاد 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة .. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط ( سيدة ، مقيمة بمحافظة الجيزة) حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها مبالغ مالية قدرها (29,600 – تسعة وعشرون ألف وستمائة يورو)كانت مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون ، وبمواجهتها أقرت بملكيتها للمبالغ المضبوطة بهدف مشاركة أحد الأشخاص بأحد المشاريع بالخارج.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.