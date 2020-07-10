لو سنك كبر ومفيش مصدر دخل.. خطوات الحصول على معاش من "التضامن"

تراعي الدولة المصرية أبناءها، بعدد من البرامج التعليمية والطبية، وخدمات المعاش وغيرها من الخدمات للمواطنين، لكن ماذا إذا كان هناك مسن، ليس لديه معاش أو مصدر للدخل.

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برنامج التكافل والكرامة والذي يرعى العديد من الفئات منها كبار السن وليس لديهم مصدر للدخل أو عائل.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات الحصول على معاش لكبار السن من وزارة التضامن..

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة من التضامن

ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية...

ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

إيجار أرض زراعية ( فدان فأكثر).

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ملكية محل تجارى أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

ملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى باشتراك تأمينى.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدون اشتراك تأمينى بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.

الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطه عن ذاته.

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء ...).

تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه (تجميد لحين التحقق).

إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.