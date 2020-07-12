وزير الإسكان: ألف وحدة سكنية بمنطقة الزبالين في 15 مايو بتكلفة 17 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جرى تنفيذ 1000 وحدة سكنية بمنطقة الزبالين بـ 15 مايو بتكلفة 17 مليون جنيه، كما يجرى تطوير منطقة زهور 15 مايو بواقع 1008 وحدة بتكلفة 600 مليون جنيه، دون إضافة تكلفة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وتكاليف فرص العمل.

وأضاف "الجزار" خلال كلمته أن لمنطقة تحتوي على أحواش نموذجية لتربية الحيوانات الخاصة بهذه الفئة، وجاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي، كما أنها تحتوي على مناطق لصناعة خاصة بفرز المخلفات الصلبة ليصبح المكان عبارة عن وحدة إنتاجية ليتحول المكان للائق مع إتاحة فرص عمل مناسبة لطبيعة السكان وظيفتهم.

وأوضح أنه جرى تخصيص وحدات سكنية بمنطقة اهالينا للأهالي المضارين من فتح محاور الطرق التي تضر الدولة لإزالة وحداتهم المتعارضة مع المحاور،كما جاري تحويل كابلات الضغط العالي من هوائية الى ارضية بقسم السلام بالقاهرة وفي نهاية الشهر الحالي سيتم الانتهاء منها.