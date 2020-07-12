افتتاح أول مستشفى متخصص لعزل الأطفال مصابي كورونا بالشرقية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، مستشفى العزل الجديد، وأول مستشفى عزل متخصص للأطفال المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

واستمع وزير التعليم العالي لشرح تفصيلي من رئيس الجامعة عن استعدادات مستشفى العزل الجديد، ومستشفي عزل الأطفال، وتجهيزهما لاستقبال الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من مستشفيات جامعة الزقازيق للمساهمة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، من خلال استغلال جميع الإمكانيات والخبرات الطبية المتاحة منذ بدء الأزمة حتي الآن.

ومن جانبه، استعرض رئيس الجامعة تجهيزات مستشفى العزل الجديد والمكون من 6 طوابق، ويضم 280 سريرًا، منها 60 سرير عناية مركزة، و30 جهاز تنفس صناعي، و4 غرف عمليات مجهزة لحالات كورونا، كما تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة الطبية اللازمة لرعاية مصابي كورونا من أجهزة أشعة عادية وأشعة موجات صوتية، وأشعة إيكو القلب متنقلة، وجهاز قسطرة للقلب مخصص للمصابين بالفيروس، وجهاز أشعة مقطعية متطور، إضافة إلى ماكينة غسيل كلوي صناعي مزودة بمحطة مياه متحركة للغسيل الكلوي للحالات المصابة.

وأوضح "شعلان" تجهيز أول مستشفى متخصص لعزل حالات الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم طبقًا لأحدث بروتكولات العلاج الموصي بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المستشفى يضم 13 سرير عناية مركزة للأطفال، وحضانات لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من أمهات مصابات بكورونا، فضلًا عن توفير أطقم طبية متخصصة وكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لتقديم رعاية طبية متكاملة للأطفال مصابي كورونا.