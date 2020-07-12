الإسكان: ميزانية "المجتمعات العمرانية" قفزت لـ 88 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 7 مليارات جنيه في 2013 بينما في الميزانية الجديدة ستتخطى 88 مليار جنيه، موضحا أن الهيئة تمول نفسها ذاتيا، ويرجع الفضل في تلك النقلة لوزراء الإسكان في الحكومات المتعاقبة بدءا من المهندس إبراهيم محلب.

وأضاف "الجزار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه الطفرة التي حدثت في الهيئة ترجع أيضا لمجموعة المجتمعات العمرانية الجديدة والاستثمارات.

وأوضح أن الهيئة تحصل على أراض من الدولة بقرارات جمهورية ويتم إنشاء المرافق لها وجعلها قيمة مضافة ويتم استثمارها من خلال شركات التطوير العقاري أو بواسطة الوزارة.

وأشار إلى أنه من المتوقع تجاوز حاجز 100 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة ستصبح نواة في المستقبل لمحافظة العلمين استقطاعا من محافظة مطروح.