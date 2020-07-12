وزيرة الصناعة: 12 ألف جنيه أقصى تكلفة لتحويل المركبات من البنزين للغاز

قالت الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن خطة إحلال المركبات القديمة التي تعمل بالبنزين، لا تواجه تحديات، مؤكدةً أنه لم يتم طرح هذه المبادرة اليوم، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي حي الأسمرات 3 إلا بعد التأكد من وجود البنية الأساسية، والاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه يتبقى إقناع المواطن، مشيرةً إلى أن هذا الأمر له جدوى اقتصادية عالية جدًا، موضحةً أن الوفر 50% بالنسبة لاستخدام البنزين.

وتابعت وزيرة الصناعة، أن تكلفة الإحلال تبدأ من 8000 آلاف جنيه حتى 12 ألف جنيه كحد أقصى وذلك للميكروباص: "التحويل يتم من إحدى المراكز، أو الدفع بالتقسيط ويتم ذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحد الأقصى للتقسيط 5 سنوات، ولا يدفع صاحب المركبة القسط بشكل شهري أو أسبوعي، ولكن يتم دفعها أثناء ملء السيارة بالغاز، المواطن مش هيحس بيها".

وأردفت: "لو السيارة ملاكي تكلفة تحويلها هتكون 8000 جنيه ولو بعمل له وفر شهري في حدود ألفي جنيه، هيغطيها في خلال 4 أشهر لو لم يحصل على دعم وتمويل، ويستطيع صاحب المركبة أيضًا الحصول على الدعم".

وشددت على أن المبادرة فيها أكثر من شق، منها إحلال المركبات، مشددةً على أن تكلفة الفائدة بسيطة جدًا لا تذكر ومن الممكن حذفها كليًا.

وأردفت أن هناك عدد ليس بالقليل من الميكروباصات يعمل بالسولار، ومن ثم فهي ليست مؤهلة للتحول لكي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث سيجري إحلالها بشكل كامل، على أن يحصل صاحب الميكروباص على مقدم مادي لسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.