تستغرق 12 شهرا كحد أقصى.. اعرف خطوات ومراحل تسجيل علامة تجارية

أصبح تسجيل العلامة التجارية، في السنوات الأخيرة، واحدة من أهم العوامل التي تحدد نجاح الشركات والمؤسسات العملاقة، ويحدد قانون العلامات التجارية لعام 1952 خطوات تسجيلها، والمدة الزمنية.

تستعرض "الوطن" المدة الزمنية اللازمة لتسجيل علامة تجارية..

التسلسل الزمني لتسجيل العلامة التجارية

تمر عملية التسجيل بـ4 مراحل، تستغرق كلا منها فترة محددة يضعها القانون:

المرحلة الأولى، لا تستغرق أكثر من ساعة، ويتم فيها تجهيز المستندات، وتقديمها لوزارة التجارة والصناعة بمدينة نصر، ويحصل مقدم الطلب على رقم الإيداع.

أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة الفحص الفني، وتستغرق 6 أشهر، يتم فيها اتخاذ موقف بعدها:

الموافقة على العلامة دون شرط.

الموافقة على العلامة بشرط.

رفض العلامة.

في الحالتين الأخيرتين يجب إما تصحيح المستندات خلال 60 يوما.

أو تقديم تظلم خلال 30 يوما.

في حالة الموافقة يتم النشر في 3 صحف، خلال 30 يوما.

المرحلة الثالثة، مرحلة إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ آخر نشر.

مرحلة التسجيل، آخر مرحلة يتم فيها تسجيل العلامة التجارية، إذا لم يتقدم أي شخص باعتراض على العلامة التجارية، يتم تسجيلها، وإصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة.

ووفقًا لمادة 6 من القانون إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهرًا من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطيًا حسب الأصول بعدم إتمام تسجيلها أن يعتبره متنازلاً عن طلبه إلا إذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الإعلان.

مواصفات العلامات التجارية القابلة للتسجيل

1- يجب أن تكون العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة.

2- توخيًا للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.

3- لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفقًا لما تقدم يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزًا فعلًا للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها.

4- يجوز أن تقتصر العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الألوان أما إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان.

5- يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع معينة أو على أصناف خاصة من البضائع.

6- إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه أي بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيًا.