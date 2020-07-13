إزالة تعديات على 139 فدانا من أراضي الدولة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقري من إزالة تعديات على مساحة 139 فدانا من أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأملاك الري ضمن الموجة 16 من قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وباشر الحملة اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، وقادها اللواءات نائبي المدير لقطاعي الشمال والجنوب ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة تضمنت 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية، و26 قرار تعد على أملاك الدولة، و7 قرارات تعديات على منافع الري، بإجمالي 139 فدانا، و16 قيراط، و3 أسهم، و1099 مترا.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة.