ألف مبروك والاختيار.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "انتبهوا أيها الأزواج" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الحلال يكسب" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "شبه منحرف" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "حلم العمر" الساعة 8 مساءً، و"ألف مبروك" الساعة 10 مساءً، و"نمس بوند" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Tyler Perry's Madea's Big Happy Family الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Last Knights الساعة 4 عصرًا، وفيلم Red Riding Hood الساعة 6 مساءً، وفيلم The Mummy الساعة 8 مساءً، وClash of the Titans الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"الشهد والدموع" الساعة 7 مساءً، و"شبر مية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"ونوس" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "حلم الجنوبي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

DMC

عرض برنامج "تع إشرب شاي" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.