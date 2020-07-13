ضبط القائمين على التجهيز لعدد 4 حفلات زفاف بالدقهلية والوادى الجديد

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 قضايا مخالفات لقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بحظر الحفلات والتجمعات بمحافظتى "الدقهلية، الوادى الجديد"، وذلك على النحو التالى :-

ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة) لإقامته حفل زفاف لنجلته وكذا ضبط (عامل صوتيات "دى جى")، ورفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف.

ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر) لإقامته حفل عُرس لنجلته، وكذا ضبط (صاحب الفراشة)، وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف.

ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر) لإقامته حفل زفاف لشقيقه وكذا ضبط (عامل صوتيات "دى جى") وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف.

وفى ذات السياق وأثناء مرور قوة أمنية بمديرية أمن الوادى الجديد بمدينة الخارجة تناهى إلى سمعهم صوت "أغانى" صادرة من مكبرات صوت "دى جى"، وبالتوجه إلى مصدر الصوت تبين وجود حفل زفاف به أعداد بسيطة من المدعوين.. حيث تم صرفهم.

وتمكنت القوة من ضبط (عامل الصوتيات "دى جى").. وبحوزته المعدات والأدوات التى يستخدمها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.