ضبط 1057 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية.

- ضبط (1057) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (12 طن "سكر حر – أرز أبيض") بقصد رفع أسعارها .

· ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته (8 طن "مكرونة – أرز") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول محرم بك (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول عدد (33428 عبوة وقطعة أدوية ومستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – مطهر –مضاد حيوى - مسكنات") بقصد رفع أسعارها .

· ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الشنط المدرسية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لتصنيعه عدد (50000 قطعة "كمامة منتج نهائى" وتحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذا 1 طن "أقمشة – أستك" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 1000 قطعة "دعامة" – 10 ماكينة أدوات تصنيع) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (205) قضية بإجمالى مضبوطات (2497693) عبوة سجائر.

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.