23 مرشحا محتملا لانتخابات "الشيوخ" بالمنيا

أجرى 23 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة الكشف الطبي داخل مستشفى المنيا، تمهيدا لتقديم أوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحكمة الابتدائية.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، إن 23 أجروا الكشف الطبي حتى الآن، وهم من معظم مراكز المحافظة، التي تضم نحو 6 ملايين مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز الـ2 مليون، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائرة واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقري المحافظة، إضافة إلى 5 بنظام القوائم، ومقرر إجراء الانتخابات داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة.