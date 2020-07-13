 مستشفيات القليوبية تفحص 40 مرشحا محتملا لـ"الشيوخ"

واصلت مستشفيات القليوبية، المخصصة من قبل الهيئة العليا للانتخابات، لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ للدورة المقبلة، "ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية"، استقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبي.

وقال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن المستشفى تلقى نموذج إجراء الكشف الطبي من مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدي الطباخ، موضحا أنه تم استقبال 17 مرشحا لإجراء الكشف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى الآن.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، استقبال مرشح وحيد فقط لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبي اللازم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

فيما قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، إنه تقدم 16 مرشحا حتى الآن لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبي المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدورها، قالت الدكتور أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، والمخصصة ضمن المستشفيات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المستشفى استقبل 6 مرشحين لإجراء الفحص الطبي، موضحة أن المستشفى مخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".