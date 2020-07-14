مش هتحتاج تروح جيم.. أفضل الأجهزة التي تساعدك على اللياقة البدنية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم، وتصنيفه وباءً عالميًا، أوصت الحكومات ومنظمة الصحة العالمية بتقليل التباعد الاجتماعي في أماكن التجمعات والتزام المنازل لتقليل فرص الإصابة بالعدوى مثل الحدائق والنوادي والصالات الرياضية.

وحرص الكثيرون من محبي الرياضة على ممارسة الأنشطة الرياضية بالمنزل، حتى بعد قرار الحكومة بإعادة فاتح الصالات الرياضية مرة أخرى، والاعتماد على أجهزة تتبع اللياقة البدنية، وذلك لما توفره هذه الأجهزة من ميزات تساعد في الحفاظ على الصحة من خلال مراقبة النشاط.

وتطورت أجهزة تتبع اللياقة البدنية كثيرًا لتوفر لك قائمة كبيرة من الوظائف، بدءًا من رصد معدل ضربات القلب، ومتابعة أداء التمارين الرياضية تلقائيًا، وحتى تتبع النوم تلقائيًا لتقديم نصائح من أجل نوم أفضل.

وتقدم "الوطن"، أفضل 5 أجهزة لتتبع اللياقة البدنية وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

ساعة Fitbit Versa 2

وتأتي ساعة Fitbit Versa 2 بتصميم مشابه لساعة آبل الذكية، حيث تشتركان في الشاشة المربعة ذات الزوايا المستديرة، ولكنها تتميز بأنها أخف من ساعة آبل وأنحف منها، مما يمنحك راحة أكبر عند ارتدائها، كما تدعم الأشرطة القابلة للاستبدال.

المواصفات:

الشاشة: من نوع OLED، عالية الدقة وتعمل باللمس.

البطارية: تدوم لأكثر من 5 أيام عمل بشحنة واحدة.

مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

تدعم ميزة تتبع السعرات الحرارية، وميزة تتبع النوم.

تأتي مع مساعد أمازون الصوتي (Amazon Alexa) المدمج، مما يسهل عليك التحكم في أجهزتك المنزلية المتوافقة.

تدعم أكثر من 20 وضعًا للتمرين، منها: ركوب الدراجات، والجري، والسباحة، وكذلك اليوجا.

تدعم ميزة (Fitbit Pay) لإجراء عمليات الدفع الخاصة بك باستخدام الساعة.

تدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا.

تتوافق مع نظامي التشغيل أندرويد، وآي أوإس، وويندوز.

جهاز Fitbit Charge 4

أهم ما يميز هذا الجهاز الأربطةُ القابلة للاستبدال، كما أنه مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمجـ وهذا يسمح لك بتتبع أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق دون الحاجة إلى أخذ هاتفك معك.

كما أنه يدعم جميع ميزات اللياقة البدنية الأخرى التي تحتاج إليها، مثل تتبع النشاط، وتتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب، والكشف التلقائي عن التمرين، بالإضافة إلى دعم ميزة مقاومة الماء حتى 50 مترًا إذا كنت ترغب في استخدامه أثناء السباحة.

جهاز Xiaomi Mi Band 4

يأتي الجهاز بشاشة ملونة من نوع AMOLED، تعمل باللمس بمقاس 0.95 بوصة، وبدقة 120×240 بكسل، وهي مساحة كافية لعرض بيانات التمرين، كما يعمل ببطارية تدوم حتى 20 يومًا بشحنة واحدة.

ويدعم الجهاز ميزة مقاومة المياه حتى عمق 50 مترًا، ما يجعله مثاليًا للسباحة، ويدعم ميزة تتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

جهاز Garmin Vivosmart 4

يتيح لك هذا الجهاز قياس مستويات تشبع الأكسجين في الدم خلال الليل باستخدام مستشعر (Pulse Ox) الموجود على المعصم، وتتبع الإجهاد.

بالإضافة إلى ميزة مراقبة معدل ضربات القلب المدمجة، والميزات الأخرى، مثل: تتبع عدد الخطوات، والجري، وتدريبات القوة، والسباحة، وأداء تمارين اليوجا.

يقدم لك الجهاز شاشة تُسمى (Body Battery) تساعدك على تحسين أنشطتك اليومية، وفقًا لمستويات الطاقة لديك، ويتيح لك تتبع النوم مع ميزة (REM sleep).

جهاز Fitbit Inspire HR

يأتي الجهاز بشاشة تعمل باللمس، يمكنك التمرير السريع عليها لرؤية الإحصائيات اليومية مثل: معدل ضربات القلب أثناء النشاط أو الراحة، ومعدلات تتبع التمارين الرياضة، وعدد السعرات الحرارية، كما يدعم ميزة تتبع النشاط التلقائي طوال اليوم، وتتبع النوم، ويعمل ببطارية تدوم إلى أكثر من 5 أيام بشحنة واحدة.