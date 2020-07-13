الكشف على 25 مرشحا محتملا لانتخابات الشيوخ بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفيات المحافظة المحددة لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 استقبلت حتى اليوم الاثنين، 25 مرشحًا محتملًا، وخضعوا جميعهًا للكشف الطبي.

وأشار "حميدة"، إلى أن المرشحين خضعوا لاختبار الكشف عن المخدرات والأمراض النفسية والعصبية، وجميعهم اجتازوا الاختبارات ولم يثبت تعاطي أى منهم للمخدرات أو المعاناة من أي أمراض نفسية أو عصبية.

واصلت اللجنة العامة للانتخابات بالغربية تلقي طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله الخولي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخصصت مديرية الصحة 6 مستشفيات لاختبارات الكشف الطبي على المرشحين، هي "المنشاوي العام بطنطا، وكفر الزيات العام، والمحلة العام، وزفتى العام، وسمنود المركزي، وقطور المركزي".