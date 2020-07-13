"سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية وطبية ويستكمل مشروعاته باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأيام الماضية تنفيذ عدة مشروعات خدمية وإنسانية وبيئية وتقديم مساعدات طبية في بعض محافظات ومناطق اليمن الشقيق.

ففي محافظة حجة قام المركز بتنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان.

وجرى خلال المدة من 2 إلى 8 يوليو 2020م ضخ 350.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 233.600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.326 فردا.

وفي محافظة الحديدة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة، وجرى خلال المدة من 1 يوليو إلى 8 يوليو 2020م ضخ 287,759 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 471.250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، للنازحين في عزلتي الأزهور وآل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف محافظاته بدون تمييز.

كما وزع المركز 100 حقيبة نظافة شخصية على 600 يتيم ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، وعدن، والساحل الغربي، ضمن مشروع "بذرة أمان" لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في عدد من مناطق اليمن.

ويهدف المشروع لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأسر الأيتام واليتيمات في اليمن، وتقديم الحقائب الصحية الشخصية للأسر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) في المجتمع اليمني، ولزيادة الوعي الصحي والاجتماعي حول الفير