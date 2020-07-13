 تحرير 12 محضر إشغال وإزالة 270 حالة في حملة مكبرة بالباجور

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور بالمنوفية، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات وفض الأسواق بنطاق المركز، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمقاهي والكافتيريات، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر إشغال طريق، 30 حالة ضبط، وتنفيذ 270 حالة إزالة فورية.

ورفعت الحملة الاشغالات بميدان الباجور وشارع السوق، وفضت سوق الباجور ومنعت التجمعات، كما جرى متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا من خلال المرور على المقاهي والكافتيريات والتأكيد على أصحابها بتنفيذ نسبة 25% من القوة الإستيعابية للمكان، ومنع تداول الشيشة حفاظًا على صحة المواطنين.