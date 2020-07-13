ارتفاع حالات التعافي من كورونا بمستشفى بنها التعليمي لـ109

أعلن مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، شفاء وخروج 10 حالات، وذلك بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيها من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى إلى 109 حالات منذ تحويله لمستشفى عزل.

وأوضحت الدكتورة أمنية خليل مدير مستشفى بنها التعليمي، أنها لا تستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأشارت مدير المستشفى، إلى أنه بلغ إجمالي الحالات التي لا زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى حتى الآن 30 مريضا مصابا بالفيروس، ويتم تقديم الخدمة لهم من الفريق الطبي.