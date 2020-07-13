"الداخلية" تنفى سرقة أسطح المنازل بالشربية

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة مواطنين من قاطنى منطقة عزبة أبو خليفة بدائرة قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أشخاص خارجين على القانون بتسلق أسطح العقارات سكنهم وسرقة محتوياتها.

وأكد مركز الإعلام الأمنى أنه بالفحص لم يستدل على ثمة بلاغات سرقة من أعلى أسطح العقارات بالمنطقة المشار إليها، وبسؤال عدد من المواطنين من قاطنى المنطقة تبين عدم قيامهم بتداول منشورات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بذات المضمون، كما نفوا حدوث ثمة وقائع سرقة بالمنطقة محل سكنهم، وقرروا بإقتصار شكواهم على قيام بعض الأطفال بالصعود لأسطح العقارات واللهو بالطائرات الورقية .. وتم التنبيه على أهالى المنطقة بعدم صعود أبنائهم أعلى أسطح العقارات حرصاً على سلامتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .