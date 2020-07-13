رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية: لابد من الالتزام بقواعد التباعد

أكد رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوتار فيلير ضرورة الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي في ألمانيا.

ووجه فيلير، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير الصحة الألماني ينس شبان، نداء للمواطنين؛ قائلا: إذا أعطينا الفيروس فرصة للتكاثر فسوف يفعل ذلك، لافتا إلى أنه وبشكل عام لم ينته الوباء بعد ولم نجد مصلا مؤكدا حتى الآن، حيث أوضحت الأعداد المتزايدة بسرعة من انتشار الإصابات والعدوى الجديدة للإكليل في جميع أنحاء العالم لاسيما وأنه قد تم الإبلاغ عن مليون حالة موثقة جديدة في غضون خمسة أيام فقط لذا لا بد من الالتزام بقاعدة (المسافة والنظافة والأقنعة اليومية).

جدير بالذكر ووفقا لمعهد روبرت كوخ فإنه يوجد حاليًا حوالي 190.000 إصابة بكورونا في ألمانيا؛ منها حوالي 5000 نشطة، وتوفي 9064 شخصا مصابا بالفيروس.