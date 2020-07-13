دبلوماسي سابق: أوروبا ترى أن تدخل أردوغان في ليبيا يهددها

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على انتقاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية عن غاز المتوسط، مشيرًا إلى أنه تم الإشارة للمرة الأولى إلى العقوبات التي قد تردع أنقرة عن العديد من الممارسات، سواء تلك المتعلقة بالتنقيب، والدخول في اتفاقيات مشبوهة مع حكومة الوفاق الليبية، بالإضافة إلى ممارسات أخرى كثيرة.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أوروبا ترى أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهددها، في جنوب المتوسط، حيث قد يكون نقطة انطلاق الهجرة غير الشرعية والإرهابيين.

وتابع أن أردوغان تحدث عن أن وقف إطلاق النار ليس في مصلحة حلفائه الليبيين وهو ما يعني أنه يفتئت على السياسة الليبية وتحدث باسم حكومتها.

وشدد على أن تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة مخطط مشبوه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أنه يهدد أمن واستقرار مصر وليبيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن ردع التركي بات مسؤولية إقليمية ودولية.

وأردف أن كلًا من أمريكا وتركيا يسعى من خلال الحرب بالوكالة إلى ضمان مصالحه والحيلولة دون تدخل روسيا في المشهد الليبي، موضحًا أن هذا التدخل مشهد خطير على الداخل الليبي.