محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وحدة مرور سمسطا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في مشروع إنشاء وحدة مرور سمسطا، للوقوف على الموقف التنفيذي لهذا المشروع الحيوي، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، وناصر سيف رئيس مدينة سمسطا، والعقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور.

واستمع المحافظ لعرض عن الموقف التنفيذي لمشروع وحدة المرور، والذي تقوم بتنفيذه مديرية الإسكان على مساحة فدان و17 قيراطًا، لتقديم تراخيص السيارات الملاكي لمواطني مراكز سمسطا والفشن وببا والمجالس القروية التابعة لها.

وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمباني التي تضم مبنى للتراخيص على مساحة 500 متر، عبارة عن صالات استقبال وأرشيفية ومكاتب للإداريين بها شبابيك استقبال وخزينة، بجانب مبنى مجهز بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية مزود بتليفون أرضي متصل بشبكة الإنترنت، إضافة إلى مبنى للخدمات يضم كافتيريا ودورات مياه وغرف للكشف الطبي، علاوة على موقع عام للفحص والانتظار.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات والانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمشروع، الذي يأتي استكمالًا للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الجماهيرية والحيوية التي يتعامل معها المواطنون بشكل مستمر.

وأكد الدور الكبير للمشروع فى التيسير على الموطنين والسائقين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء استخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها، وكذا تحقيق السيولة وضبط الحالة المرورية والسيارات المخالفة وإزالة المواقف العشوائية.