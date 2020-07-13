وزير المالية: 3 مبادرات لتحويل السيارات للعمل بالغاز

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين جرى مناقشته، وسيكون عنصرا أساسيا للمنظومة، لافتا إلى أنه سيكون هناك 3 مبادرات الأولى تستهدف التاكسي والميكروباص، حيث يتم تخريد تلك المركبات التي يزيد عمرها عن 20 عاما ويتم استبدالها بمركبات تعمل بالغاز، والمبادرة الثانية تتضمن تشجيع المركبات التي تعمل حاليا من التاكسي والميكروباص للعمل بالغاز.

وأضاف "معيط" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 و25 عاما سيتم عمل برنامج لاستبدالها بسيارات ملاكي تعمل بالغاز، والمبادرة الثالثة تتضمن وضع برنامج للسيارات الجديدة للتحول لاستخدام الغاز.

وأوضح أن دول العالم تتجه نحو استخدام الغاز أو الكهرباء، والاستغناء عن السولار والبنزين لما يسببه من أمراض ومشكلات في البيئة، كما أن مصر لديها فائض في الغاز بينما تستورد البنزين والسولار، إضافة إلى أن تكلفة الغاز ستوفر للمواطن 50% مقارنة بالبنزين.