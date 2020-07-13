منصة إلكترونية لمتابعة مخزون الأكسجين بمستشفيات المنوفية

عقدت، اليوم، الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، اجتماعًا مع الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، وأعضاء إدارة التفتيش الفني، وادارة الجودة بالمديرية، وذلك لتفعيل وتطبيق العمل بالبرنامج الإلكتروني الذي يهدف إلى متابعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات على مدار اليوم، ما يوفر الوقت والدقة ويتيح سرعة اتخاذ القرار.

وقامت إدارة التفتيش الفني بعمل منصة إلكترونية لتجميع البيانات الخاصة بمخزون الأكسجين الموجود بالمستشفيات، سواء في خزانات الأكسجين والأسطوانات على مدار اليوم، وتحليل البيانات واستخراج نتائج محدثة باستمرار، ما يتيح للقيادات التأكد من توافر الأكسجين بصفة مستمرة، واتخاذ القرارات السريعة للحفاظ على أمن وسلامة المرضى، وتم تدريب المستشفيات اليوم للبدء في التفعيل بجميع المستشفيات.