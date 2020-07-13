وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية

تابع محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، سير امتحانات العملي لطلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة (زراعي - صناعي).

وتعقد امتحانات العملي في لجان مدارس "مصطفى كامل الزراعية المشتركة برأس سدر، طور سيناء الثانوية الزراعية، أبوزنيمة الصناعية، طور سيناء الصناعية، نويبع الثانوية الصناعية"، بإجمالي 129 طالبا وطالبة (زراعي - صناعي).

وأضاف وكيل الوزارة أنه لم ترصد أي شكاوى تواجه سير الامتحانات مشيرا أن جميع اللجان طبقت إجراءات الحماية والوقاية ومراعاة المسافات الآمنة بين جميع الطلاب كما قامت لجنة الإدارة بالإشراف على عمليات تعقيم اللجان قبل وبعد انتهائها .