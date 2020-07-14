الغربية تستعد مبكرا لعيد الأضحى بتوفير السلع الأساسية والرقابة الصحية

أعلن اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، عن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك خلال ترأس "يونس"، لاجتماع بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور مدير مباحث التموين ووكلاء وزارات الصحة والتموين والطب البيطرى، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد سكرتير عام المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم خلال العيد، موجها بذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بالمجان تحت إشراف من الطب البيطري والطب الوقائي بالصحة وبما يضمن توفير الاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

كما وجه اللواء شاكر يونس بضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب توفير الخدمات الاساسية للمواطنين من كافة القطاعات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وتكثيف أعمال النظافه ورفع القمامة أولا بأول.

وأوضح، أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بديوان عام المحافظه للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها على الفور.