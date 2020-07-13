تبدأ بـ364 ألف.. تفاصيل طرح 2271 وحدة للإسكان المتوسط في 9 محافظات

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية، تطرح العديد من المشروعات لمتوسطي الدخل، تحت مسميات مختلفة، وهي "دار مصر وسكن مصر وجنة"، بأسعار مختلفة، ومساحات مختلفة، تبدأ من 90 أو 100 متر، والأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه وحتى مليون و600 ألف جنيه.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه لأول مرة يتم طرح 2271 وحدة بالتمويل العقاري في 9 محافظات، حيث كانت عادة قبل ذلك يتم طرحها على الهيئة ويكون التقسيط على 5 أو 6 سنوات، لافتة إلى أن مقدم سكن مصر يبلغ 40 ألف جنيه بمساحة 96 متر وحتى 105 متر، بينما دار مصر 60 ألف جنيه.

وتابعت: "التمويل العقاري القسط هيكون في حدود للشقة التي يبدأ سعرها 400 ألف تقسط على 1500 جنيه يسدد على 20 عاما بفائدة 8% وفقا لمبادرة البنك المركزي متناقصة، ولو في زايد اللي تعتبر أغلى الفائدة تصل لـ 6.5%".

وأوضحت أن الشروط تتضمن أن يكون المستحق أكبر من 21 عاما ودخله لابد أن يغطي 40% من القسط ولا يكن حصل على وحدة من قبل ضمن مبادرات البنك المركزي لإعطاء فرصة للآخرين.