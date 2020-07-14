عمرو أديب يرد على انتقادات جمهوره من المعجم: "تفافة" لغة عربية فصحى

علق الإعلامي عمرو أديب، عن تسبب فتاة صينية في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 71 شخصا، قائلا: "معدية سوبر يعني والبداية كانت من أسانيسر، وهذا يعني أن الكمامة كنز لا يفنى، مفيش أي أمل في أي حاجة سوى ارتداء الكمامة، عدد كبير من الدول والولايات أصبحت تُعيد الإغلاق مرة أخرى، هذا الأمر ليس سهلا".

وناشد "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، المواطنين بارتداء الكمامة، باعتبارها ليست غاية بل وسيلة: "يعني محدش يلبسها عشان يروح يشتري حاجة من السوبر ماركت والراجل يرضى يبيع له، أو واحد يلبسها عشان محدش يعلق عليه في الأتوبيس أو يأخذ مخالفة، أنت بتلبس الكمامة عشان تبقى آمن".

وأوضح الإعلامي، أنه لا يصح ارتداء أي كمامة بدون مواصفات، لأنها لا تحمي من نقل الرذاذ و"التفافة" من الآخرين، وبهذا يُصبح الشخص خادعا لنفسه، مضيفا "لاقيت ناس كتير امبارح تعلق على كلمة (التفافة)، دي لغة عربية فصحي، خش المعجم وبص على الكلمة".

وعرض "أديب"، صورة من المعجم عن (التفافة)، وذكر أنها فاعل من كلمة (تفه)، أي حد حابب يكشف عنها في المعجم سيجدها كذلك: "بدل ما أقولكم البصاق، تحبوا استخدم البصاق، ساخرًا (البصاق السحري)".