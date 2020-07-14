بعد العثور على جثتها.. من هي الممثلة الأمريكية "نايا ريفيرا"؟

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة، الاثنين، إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا، هي للممثلة نايا ريفيرا، إحدى بطلات مسلسل "جلي" الشهير.

وذكر قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس: "نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا".

وجرى انتشال الجثة في وقت سابق، الاثنين، وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن نايا ريفيرا (33 عاما)، التي اختفت منذ الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس أنجلوس مع ابنها جوزي (4 سنوات)، الذي عثر عليه سالما.

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفا أن الجثة نقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء تشريح والتعرف على الهوية رسميا عبر سجلات الأسنان.

وتعود قصة اختفاء "نايا" إلى يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن قامت باستئجار قارب وأخذت نجلها البالغ من العمر 4 سنوات لتستمتع بوقتها بصحبته في بحيرة بيرو.

غياب "نايا" شكل قلق على الجميع وفور ابلاغ الشرطة تحركت على الفور لتجد طفلها الصغير بمفرده على القارب مرتديًا معطف النجاة وحيدًا.

وأعلن الطفل بمجرد استجماع قواه أن والدته نزلت المياه لتسبح ولكنها لم تعد، وخلال البحث قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت نايا ريفيرا وذلك للمساعدة في العثور عليها على أمل أنها مازالت على قيد الحياة .

التقاط صور لوالدة وشقيقة نايا وهما ينظرا للمياه آثار تعاطف الجموع حول العالم.

ونايا هى ممثلة ومغنية أميركية عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني "جلي".

ولدت في 12 يناير 1987، بسانتا كلاريتا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

تزوجت الراحلة من ريان دورسي في عام 2014 ووقع الانفصال عام 2018 ولديها ابن وحيد هو جوسي هوليس دورسي.