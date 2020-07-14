رئيس حماية المستهلك: أزمة مصروفات المدارس الخاصة من اختصاصنا

تحدث الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك عن أزمة المصروفات المدارس الخاصة.

وأكد "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن هذه المصروفات تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، حيث إن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز له دور في الحديث عن مصروفات المدارس.

وأشار إلى أن جهازه تواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووعدنا بالبت في الأمر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن قضية المدارس منظومة متكاملة بحيث يحصل كل الأطراف على حقة في إطار من الاتزان وبشكل عادل.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها كامل السيطرة الفنية على المدارس الخاصة لكن المصروفات كما ذكرت تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة.

وأكد "فرج" أن أنواع الشكاوى التي وردت من قبل أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة اشتملت عدة جوانب سواء مايخص مصروفات الاتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت الآن من أولياء الأمور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي، كاشفاً أن المباحثات التي سيجيرها الجهاز مع وزير التربية والتعليم أيضاً عقب امتحانات الثانوية العامة ستتناول هذا الأمر.