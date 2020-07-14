كواشف حرارية وبوابات تعقيم تستقبل طلاب الثانوية أمام لجان القليوبية

شهدت لجان الثانوية العامة في القليوبية تجمعات للطلاب الذين حرصوا على المراجعة الأخيرة أمام اللجان لطلاب شعبتي العلمي والأدبي، قبيل أداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية اليوم، فيما استعدت اللجان الفرعية لدخولهم بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم.

وتولى المعلمون خارج اللجان، تنظيم دخول الطلاب في طوابير منعا للتكدس، والمرور من بوابات التعقيم، وتسليمهم مواد التطهير قبيل دخولهم اللجان، وذلك وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب، والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب منذ الثامنة صباحا لمنع تكرار التكدس الذي حدث بمحيط اللجان، والتزم الطلاب بالإجراءات الصحية والاحترازية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات الأمان.

وكثّفت قوات الشرطة وجودها أمام اللجان، ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، وأغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالصدادات الحديدية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّه جرى توفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات وواقيات القدم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح سير الامتحاناتـ متمنيا التوفيق للطلاب والنجاح لهم.

وواصلت غرفة عمليات الثانوية العامة في القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس غرفة العمليات، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وبحضور أشرف إدريس مدير أمن المديرية وفريق العمل بالغرفة، متابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات فور وقوعها.

كما شهدت اللجان أعمال التطهير والتعقيم وتوفير متطلبات الوقاية والحماية للطلاب والملاحظين.