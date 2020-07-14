فيديو.. "الأرصاد" تنفي حدوث اضطرابات بصيف 2020: الأجواء مستقرة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ "نمسات الهواء قليلة جدًا هذه الفترة من الصيف، مما يزيد الإحساس بالرطوبة"، مؤكّدًا أنَّ أيام الصيف إلى حد كبير تكون متشابهة بشكل كبير، فيما ترتفع نسب الرطوبة وتكون عاملًا رئيسيًا في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة التي تتراوح بين 35 لـ37 درجة "لكن نشعر بها بأكثر من ذلك بسبب نسب الرطوبة المرتفعة".

وشدد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، على أنَّه لا يوجد أي معلومة علمية تؤكّد أنَّ فصل الصيف هذا العام سيكون مختلفًا عن الأعوام الماضية بشكل كبير أو وجود اضطرابات، مؤكدًا: "الأجواء مستقرة بشكل كبير وما مضى من الصيف يؤكد صحة ذلك".

وأضاف "شاهين"، أنَّ "الرياح تنشط خلال فترات الليل على مناطق من القاهرة والوجه البحري، مما يعطي شعورًا بالانخفاض المحدود بنسب الرطوبة ونشعر به أيضًا في الصباح الباكر"، مع تكّون السحب التي تحجب أشعة الشمس وتعامدها على الأرض، مما يعطي تحسنًا محدودًا ومؤقتًا في اعتدال درجات الحرارة، ولكن بمجرد سطوع أشعة الشمس تعود الأجواء لطبيعتها وتتعامد أشعة الشمس على سطح الآرض مرة أخرى ونشعر بالحرارة.

وتابع أنَّ سقوط أمطار على السواحل الشمالية في فصل الصيف شيء نادر الحدوث في شهر يوليو، ولكن حدث من قبل، ولكن الأمطار تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية نتيجة كميات الرطوبة المتزايدة، مشيرا إلى أنه متبقي حوالي شهر ونصف على ذروة فصل الصيف وهما شهري يوليو وأغسطس.

وأكّد أنَّ الأجواء مستقرة حتى الآن والطقس طبيعي وحول المعدلات الطبيعية له ولا توجد أي ظواهر جوية حادة ولا توجد ارتفاعات في درجات الحرارة ملحوظة مثلما كان يحدث بالأعوام الماضية.