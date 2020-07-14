الأرصاد: فصل الصيف مستقر حتى الآن

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الصيف يشهد استقرارا حتى الآن، ودرجات الحرارة لم ترتفع أكثر من المعدلات الطبيعية، وحين ارتفعت كانت 36 و37 درجة، ولم تصل لـ39 أو 40 مثلما كان يحدث من قبل الأعوام السابقة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ استقرار حالة الطقس حتى الآن لا يعني أننا لن نتعرض لموجات حارة، خاصة وأنّنا مازلنا في النصف الأول من شهر 7، وباق شهر ونصف على انتهاء وقت الموجات الحارة وشديدة الحرارة في فصل الصيف.

وتابع شاهين: "نأمل أن تكون الأجواء بنفس حالها في باقي فصل الصيف مثلما لاحظنا في فصل الربيع هذا العام، الذي كانت حالته أفضل من العام الماضي، إذ وصلت الحرارة فيه لـ47 درجة، ولكن هذا العام لم تتجاوز 43 درجة".

ولفت إلى أنّ التغيرات المناخية قد يكون لها عامل في تحسن الأجواء نسبيا، فهناك البعض يقول إنّ التغيرات المناخية أحيانا تكون للأسوأ، لكن هذا يختلف من منطقة لأخرى.