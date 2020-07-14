 استرداد 21 فدانا أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن استرداد 21 فدانا أملاك دولة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، كما تم تنفيذ 5 حالات تعد على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز أشمون بإجمالي مساحة 1540 مترا، وذلك ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.

وصرح المحافظ، بأنه تم إزالة 178 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 6608 مترا، وإزالة 116 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 92 فدانا.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الإثنين، إزالة 30 حالة تعد على أراض أملاك الدولة و5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة الـ16 لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.