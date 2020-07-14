جامعة المنوفية تنقذ حياة مريضة تعاني من انشطار الشريان الأورطي

نجح فريق طبي من جراحى القلب برئاسة الدكتور رفيق سليمان، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 33 عاما، تعاني من انشطار في الشريان الأورطي.

وكانت المريضة تتردد على طوارئ المستشفيات الجامعية، بسبب آلام بالصدر وضيق بالتنفس، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود شرخ وتمدد شديد بالشريان الأورطي وارتجاع شديد بالصمام الأورطى وارتجاع شديد بالصمام الميترالى والصمام ثلاثى الشرفات.

كما عانت المريضة من ارتفاع شديد بضغط الشريان الرئوى وتضخم شديد بالبطين الأيسر وضعف بكفاءة عضلة القلب إلى 35% وهو ما يستلزم التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ حياة المريضة.

وأشار الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأنه فور الانتهاء من تشخيص الحالة، تم توفير المستلزمات اللازمة والبدء في تجهيز المريضة للعمليات، وخلال الجراحة الطارئة تم تغيير جذع الشريان الأورطى والشريان الاورطى الصاعد وجزء من الشريان الأورطى المستعرض، وتم اصلاح الصمام الميترالى وإصلاح الصمام ثلاثى الشرفات، مشيرا إلى أن المريضة حاليا بصحة جيدة وتخضع للعلاج والمتابعة بعناية جراحة القلب.

وأوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، بأن المستشفيات تضم كواردر طبية ذات مهارة عالية في جميع التخصصات، وقد ضم الفريق الجراحى أطباء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور رفيق سليمان ومساعدة الدكتور أحمد حاتم، والدكتور إبراهيم خليل، والدكتور محمد مصيلحى، والدكتور محمد حمدى، والدكتور محمد بقوش، والطبيب محمد خيرى، والطبيب سعيد أسامة.

كما ضم الفريق من أطباء التخدير الدكتور وسام سلطان، والدكتورة نادية محيي الدين، والدكتور أحمد أشرف، وبمعاونة تمريض عمليات جراحة القلب المفتوح.