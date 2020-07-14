ضبط 3 عاطلين في الإسماعيلية بـ100 كيلو بانجو.. قيمتها 250 ألف جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصصوا في الإتجار بمخدر البانجو بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بنطاق دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز، وعثر بحوزتهم (40 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 100 كيلوجرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ250 ألف جنيه.