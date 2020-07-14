ضبط "سيدة سوابق" نصبت على أهالي سوهاج في 4.5 مليون: هنتاجر في الأدوية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج بتلقي إحدى السيدات مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المشكو في حقها (حاصلة على ليسانس – مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج – سبق اتهامها في قضية توظيف أموال، ومحتجزة احتياطياً على ذمة التحقيق في ذات القضية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والحصول من الشاكين على 4 ملايين و495 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على ربح شهري، إلا أنَّها توقفت عن سداد ورفضت ردّ أصل المبالغ المستولى عليها.