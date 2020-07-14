قطاع السيارات التركي يواصل الانهيار.. ونسبة انكماش الإنتاج تصل لـ29%

أعلنت جمعية مصنعي السيارات في تركيا، تراجع معدل إنتاج السيارات بالنصف الأول من العام الجاري في تركيا بنحو 29%.

ووفق تقرير الجمعية حول نتائج النصف الأول من عام 2020، الخاص بأرقام الإنتاج ومعدلاته وأرقام الصادرات، توقفت الشركات الأعضاء عن الإنتاج في شهري مارس وأبريل الماضيين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، ثم عادت للعمل مرة أخرى اعتبارًا من شهر مايو، وزادت إنتاجها اعتبارًا من بداية يونيو الماضي، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وبحسب البيانات بلغت أعداد السيارات المنتجة خلال النصف الأول من العام الحالي 532 ألفًا و249 سيارة، كما تراجع إجمالي صادرات قطاع السيارات بنحو 37%، لتقف عند 402 ألفًا و179 سيارة.

وبلغت نسبة التراجع في السيارات الخاصة والتجارية الخفيفة 53%، بينما بلغت في السيارات التجارية الثقيلة 34%، وكذلك 36% في أعداد الجرارات الزراعية.

كما تراجعت أعداد السيارات التجارية بنحو 36% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت نسبة التراجع في الإنتاج في السيارات التجارية الثقيلة 17%، أما السيارات التجارية الخفيفة فتراجع إنتاجها بنحو 37%.

وبالنظر لتقارير السنوات العشر الأخيرة، تكون نسبة التراجع في السوق الإجمالي للسيارات في تركيا في النصف الأول من العام الجاري 29%.

وتفصيلا، بلغت نسبة التراجع 43% في سوق السيارات التجارية الخفيفة، وتراجع سوق السيارات التجارية الثقيلة بنحو 55%، وسوق السيارات الخاصة بنسبة 23%.

أما التراجع خلال الفترة ذاتها في استيراد السيارات، كان بنسبة 61% بشكل عام، وبنسبة 39.7% في استيراد السيارات التجارية الخفيفة.