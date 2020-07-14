بأسعار السوق السوداء..ضبط سيدة بالدقهلية تتاجر في 1.2 مليون ريال سعودي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممارسة سيدة ("لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية) نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودي" من أبناء قريتها والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم تستبدلها بما يعادلها بالجنيه من البنوك المختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ مليون و200 ألف ريال سعودي.