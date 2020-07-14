في خامس أيام الموجة 16.. إزالة 26 حالة تعد بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 179 فدانًا و١٨ قيراطًا، وإزالة حالتين تعد بالبناء المخالف بمساحة 1050 مترًا بمركزي الحسينية وبلبيس.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الخامس للموجة 16، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشارالمحافظ إلى أن الموجة 16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأي طلبات تقنين، والحالات غير الجادة فى التقنين، وتلك التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، فضلًا عن حالات التعدى على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.