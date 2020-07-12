محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة العاملين وتحصيل الإيرادات  

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، سبل حصر وتحصيل الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية، ومديري ومسئولي الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة.

ووجَّه محافظ الاقليم، بتنظيم دورات تدريبية، لرفع كفاءة العاملين، وميكنة كافة التعاملات وتحصيل الإيرادات، وربطها بالمراكز التكنولوجية، مكلفًا مدير الشؤون القانونية بعمل وحدة مركزية للضبطية القضائية برئاسة مدير إدارة الإيرادات بديوان عام المحافظة.

وكلف "نور الدين"، بحصر كافة الاحتياجات البشرية والأجهزة للميكنة، وعدد العاملين لتنظيم دورات تدريبية تهدف لرفع كفاءة العمل.