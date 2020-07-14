ضبط 26 قطعة سلاح و104 قضايا مخدرات في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 26 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهما، وتنفيذ 49064 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 105 قضايا مخدرات بحوزة 106 متهمين، و21 هاربا و10 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و135 دراجة نارية مخالفة، 13809 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط تشكيلين عصابيين، كما جرى فحص 95 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.