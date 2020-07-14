انتهاء تصوير مشاهد "زنزانة 7"

انتهى أبطال فيلم "زنزانة 7"، من تصوير جميع مشاهدهم، داخل "بلاتوهات" مدينة الإنتاج الإعلامي.

"زنزانة 7" يدور في إطار دراما الأكشن والتشويق، وهو من قصة حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمد زاهر، وعبير صبري، ومنة فضالي، ونضال الشافعي، وأحمد التهامي ومايا نصري.

ونشر الفنان أحمد التهامي، صورة تجمعه بعدد من المشاركين بالفيلم، من بينهم المطرب عمر كمال، معلقًا عليها "الحمد لله، فركش زنزانة 7، وقريبًا أغنية المجرم عمر كمال، الرجل ده طيب وأنا بحبه".

وكان تصوير الفيلم قد توقف الشهور الماضية، لانشغال غالبية نجوم العمل، على خلفية مشاركتهم في دراما رمضان الماضي، ومنهم أحمد زاهر في مسلسل "البرنس"، وعبير صبري في مسلسل "خيانة عهد"، ومنة فضالي في مسلسل "لما كنا صغيرين".

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد قال في تصريحات لـ "الوطن"، إن فيلم "زنزانة 7" معرض للإيقاف بسبب مشاركة المغني الشعبي عمر كمال في العمل بدون تصريح.

ويجسد عمر كمال، دور مسجون في أولى تجاربه السينمائية، حيث انتهى من تصوير مشاهده بمنطقة المنصورية.