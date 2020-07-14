"البترول" تطلق المرحلة الثانية من برنامج رفع كفاءة العاملين بالتعدين

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعاملين بالثروة المعدنية، وذلك في إطار استراتيجية تطوير ورفع كفاءة مجموعة من العاملين المؤهلين لإعدادهم للمرحلة القادمة والبالغ عددهم 110 من العاملين بهيئة الثروة المعدنية.

البرنامج يستفيد منه 450 عاملاً بـ"البترول" عبر 6 مجموعات لرفع كفاءتهم الوظيفية

وأوضح وزير البترول، في بيان صادّر اليوم، أنَّ هذا البرنامج يأتي كأحد المحاور الهامة لاستراتيجية الوزارة الطموح لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي كأحد مصادر الدخل تفعيلاً لرؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، حيث تتولى شركة "إنبي" تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة للثروة المعدنية.

وأكّد "الملا"، خلال لقاء عُقد بالفيديو كونفرانس، مع العاملين المختارين للمجموعة الثانية بالبرنامج، أنَّ التوسع في الاستثمار بالموارد البشرية بقطاع التعدين صار ضرورة حتمية انطلاقاً من أن الكوادر المؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً رفيعاً هي الركيزة الأساسية لنجاح تطوير وتحديث قطاع التعدين، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تعمل باستمرار على تنفيذ برامج غير تقليدية لرفع كفاءة العاملين لضمان مواكبتهم للتطور العلمي والتكنولوجي والفني في مجال عملهم وتحفيزهم على الاستفادة من تلك الفرص لتعزيز خبراتهم العلمية والعملية وتقديم أداء متميز.

يُشار إلى أنَّ برنامج "بناء وتطوير العنصر البشري في التعدين" يُركز على دعم المعرفة والمهارات والقدرات التى تخدم مجال العمل التعدينى بشكل كبير، وتمّ استحداث برنامج خاص باقتصاديات صناعة التعدين ضمن البرنامج التدريبي الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات يمثلون مستويات مختلفة ابتداءً من حديثي الخبرة والجدد وكذلك الإدارة الوسطى والعليا وتمّ تقسيمها على 6 مجموعات، وقد انتهت المجموعة الأولى التي ضمت 60 من العاملين من البرنامج التدريبى المُعد لها بنجاح، وجار استكمال تدريب باقي مجموعات البرنامج تباعاً.

وزير البترول يوجه باستكمال مشروع الخرائط الجيولوجية الديجيتال لتطوير أساليب العمل التعديني

كما أشار "الملا"، خلال اللقاء، إلى أنَّ برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين يمضي بنجاح حيث أسهم في تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة على الصعيدين التشريعي والاستثماري بما أفرز مناخا إيجابياً للاستثمار فى هذا القطاع ستظهر نتائجه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ولاسيما بعد تعديل قانون التعدين وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة وإقرار تيسيرات في إجراءات الاستثمار ونماذج مالية جديدة تواكب المعمول به عالمياً وبالفعل تمّ طرح مزايدة جديدة للبحث عن الذهب بمصر في ضوء التعديلات التي تمّ إقرارها لتهيئة مناخ الاستثمار التعديني.

وأكّد وزير البترول، أهمية الكشف الجديد للذهب في منطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية في تحفيز الاستثمار بمصر للبحث عن الذهب واستغلاله وجذب مستثمرين في هذا المجال، خاصة أنَّ المناخ مهيئ بقوة للاستثمار بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتوافر عوامل الاستقرار والجذب الاستثماري في الدولة المصرية.

كما وجه "الملا"، خلال اللقاء بسرعة استكمال الجانب المتبقي من مشروع الخرائط الجيولوجية الديجيتال في اطار تطوير أساليب العمل التعديني والاعتماد على الحلول الرقمية الفاعلة فى الترويج لفرص الاستثمار بقطاع التعدين.

حضر لقاء وزير البترول والمتدربين، كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور أيمن مرشدي رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس اشرف بهاء رئيس شركة "إنبي"، والدكتور شريف أبو الغيط مدير الموارد البشرية بالشركة.